Германия в ОБСЕ: урегулирование ситуации на Донбассе невозможно без прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве.

Дипломат напомнила о недавнем заявлении федерального канцлера Ангелы Меркель о том, что выполнение Минских договоренностей является важнейшей задачей и единственным путем к решению конфликта.

"Урегулирование возможно лишь при условии достижения устойчивого перемирия или прекращения огня. И здесь роль Минских соглашений трудно недооценить. Нужно работать именно в этом направлении", - подчеркнула Леендертсе.

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Руководитель рабочего штаба по вопросам председательства Германии в ОБСЕ, говоря о временной последовательности выполнения положений Минских соглашений и, в частности, проведении местных выборов и предоставлении отдельным районам Донбасса особого порядка самоуправления, отметила, что "изменения в Конституцию, которыми предоставляется особый порядок, носят переходный или временный характер".