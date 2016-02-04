Пайетт напомнил Порошенко, Яценюку и Гройсману выступление Байдена в Раде: Это ваш момент, не упустите время
Посол США в Украине Джеффри Пайетт отмечает, что напомнил президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку и председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману выступление вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в украинском парламенте.
Об этом Пайетт сообщил в Twitter.
"Беспрецедентная сегодняшняя встреча "Большой семерки" с Порошенко, Яценюком и Гройсманом напомнила мне, каким пророческим было выступление Байдена в Украине: это ваш момент, не упустите время", - подчеркнул американский посол.
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Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2015 года вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в Верховной Раде Украины призвал украинцев не упустить возможность построения лучшего будущего.
"Я всегда буду говорить о вашем мужестве. Я всегда буду говорить о том, что от вас всех зависит ... Что это ваш последний момент, ваше время, и, пожалуйста, ради нас, ради всех - не упустите это время, не упустите эту возможность, постройте лучшее будущее для народа Украины", - призвал Байден.