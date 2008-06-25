Украина изменит порядок пересечения своей границы подразделениями ЧФ РФ

Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует внести изменения в порядок пересечения границы Украины военными, кораблями и самолетами Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос был внесен в повестку дня заседания по предложению МИД Украины.

Также по предложению министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА в повестку дня был внесен вопрос об утверждении порядка согласования с компетентными органами Украины передвижений, связанных с деятельностью формирования ЧФ вне мест их дислокации внутри страны.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что этот вопрос был рассмотрен на профильном правительственном комитете и одобрен со всеми министерствами и ведомствами.

Также Кабмин в контексте подготовки к ожидающейся в субботу встречи премьер-министров Украины и России, планирует утвердить проект соглашения о взаимном открытии отделений торговых миссий и представительств Украины и России.