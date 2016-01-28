Президент против досрочных выборов парламента – Кононенко

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил журналистам первый заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, сообщает пресс-служба БПП.

Он также отметил, что вчера во время встречи с представителями парламентских фракций и групп у президента обсуждался вопрос проведения досрочных выборов.

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"Была абсолютно конструктивная и спокойная беседа. Вчера президент четко выразил свою позицию, что он против досрочных выборов, хотя и считает, что парламент и политические силы могут принять другое решение. Но он против", – подчеркнул Кононенко.

Депутат также сообщил, что позиция Порошенко заключается в том, что проведение перевыборов в нынешних условиях является "опасным для страны".