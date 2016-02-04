В Госдепартаменте США прокомментировали отставку Абромавичуса

Таким образом США отреагировали на заявление об отставке министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса, сообщает Голос Америки.

«Мы видели сообщения об отставке Айвараса Абромавичуса. Важно отметить, он осуществил важные реформы для Украины. Он и его команда были успешны в осуществлении трудных, но необходимых для Украины реформ, направленных на стабилизацию экономики, искоренение коррупции и соответствия Украины требованиям программы кредитования МВФ. Мы надеемся, что после его отставки, эти усилия будут продолжены», - заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби.

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Министра Абромавичуса в Госдепе назвали профессионалом, который ставит интересы украинцев выше собственных.

«Будущее Украины, чтобы оно было стабильным и состоятельным, требует последовательных усилий широкой команды людей, которые работают вместе. Преданных профессионалов, как он, которые ставят интересы украинских граждан выше своих личных», - отметил Кирби.

Представитель Госдепа также рассказал об условиях, при которых Украина может рассчитывать на поддержку США.

«Важно, чтобы украинские лидеры преодолели разногласия, оставили в прошлом свои личные интересы, которые тормозили страну в течение десятилетий, и продолжали эти реформы. Только делая это, они могут рассчитывать на дальнейшую поддержку Соединенных Штатов», - добавил Кирби.

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Напомним, в среду, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о решении уйти в отставку. Одной из главных причин он назвал давление и коррупционную деятельность со стороны народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко.