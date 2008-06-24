Балога сказал, кому ремонтировать покосившийся каркас коалиции

Секретариат Президента Украины не ведет никаких переговоров об условиях и путях возобновления результативной работы депутатского большинства в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил сегодня глава Секретариата Виктор БАЛОГА.

По его словам, дело сохранения парламентского большинства, созданного фракциями БЮТ и блока «Наша Украина – Народная Самооборона», лежит в плоскости исключительной компетенции председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и лидеров коалиционных фракций. «Именно такой точки зрения на ход событий в Верховной Раде придерживается Президент Виктор ЮЩЕНКО. Он рекомендует, чтобы все топ-менеджеры большинства вместе, не тратя попусту время, сели за стол переговоров, составили перечень проблемных аспектов в деятельности коалиции, отбросили весь деструктив и определили очередность шагов для преодоления разногласий, которые на сегодня существуют в коалиции», – отмечает В.БАЛОГА.

Он также обращает внимание, что Секретариат Президента никак не может быть субъектом переговоров или консультаций о будущем парламентского большинства, поскольку это сугубо внутреннее дело Верховной Рады.

Кроме того, В.БАЛОГА отверг все обвинения о возможной причастности Банковой к появлению кризисных явлений внутри коалиции демократических сил. «Трения и внутреннее напряжение проявлялись еще на этапе ее (коалиции – УНИАН) формирования и голосования за кандидатуру премьер-министра. С большим скрипом и обменом взаимными обвинениями выполняется коалиционное соглашение: полностью принято лишь 3 из 12 безотлагательных законопроектов, 5 одобрены частично, перспективы их окончательного принятия и принятия остальных – весьма туманны. БЮТ в реализации своих внутренних стремлений почти не считался с таким же полноправным участником большинства, которым является «НУ-НС». К перечню внутренних проблем в коалиции стоит еще прибавить неоднократное блокирование депутатами от БЮТ работы Рады по непонятным причинам и изнурительные перипетии вокруг неконституционных попыток назначить ставленника «бело-сердечных» на должность главы Фонда госимущества. Даже этого беглого обзора достаточно, чтобы понять давнюю природу нестыковок между коалиционными фракциями», – говорится в комментарии В.БАЛОГИ.

В то же время руководитель Секретариата Президента сказал, что быстрое возобновление возможности коалиции принимать решения в качестве залога активного, эффективного законотворчества всей Верховной Рады является неотложным требованием общества. По его словам, Президент настаивает на том, чтобы диалог между спикером парламента, премьер-министром и лидерами фракций БЮТ и «НУ-НС» закончился достижением компромисса, который позволит возобновить полноценную работу Верховной Рады. «Глава государства поддержит этот триумвират во всех продуктивных шагах. Однако не стоит думать, что на Президента удастся возложить ответственность за урегулирование внутренних проблем парламента. Строители коалиции сами должны подправить ее несколько наклонившийся каркас», – отметил В.БАЛОГА.