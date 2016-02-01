Гройсман считает недемократичным законопроект об отзыве депутатов местных советов после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Гройсман отметил, что законопроект под регистрационным №3693 “не очень демократичный, если мягко сказать, и я за него голосовать не буду”.

Он напомнил, что данным законопроектом предусмотрен отзыв депутатов местных советов местными партийными организациями. При этом он подчеркнул, что на последних местных выборах депутаты избирались по новому законодательству, не по закрытым спискам. Поэтому, по словам председателя ВР, таких депутатов должны отзывать не партийные организации, а избиратели.

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В то же время Гройсман добавил, что завтра будет ставить на голосование вопрос о включении в повестку дня работы парламента законопроекта № 3700 об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе после выборов по решению съездов партий, поскольку лидеры фракций настаивают на его рассмотрении.