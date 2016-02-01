Порошенко: Боевики вместо отвода тяжелого вооружения активно применяют его на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что поддерживаемые Россией боевики вместо отвода тяжелого вооружения активно применяют его на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня в Берлине.

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«Во многих случаях поддерживаемые Россией боевики используют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями», - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, боевики нарушают Минские договоренности и вместо того, чтобы отводить вооружение, активно его применяют.