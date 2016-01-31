Суд отказался смягчать наказание работникам Качановской колонии, которые применили силу к Тимошенко
В Харькове Апелляционный суд отказался смягчить наказание бывшим сотрудникам Качановской исправительной колонии, которые применили силу к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области, на этой неделе Апелляционный суд области отказал в удовлетворении жалобы защиты относительно приговора суда первой инстанции по делу о применении силы к Тимошенко.
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По данным прокуратуры, Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.
Таким образом, согласно приговору Коминтерновского районного суда Харькова, первый заместитель начальника Качановской исправительной колонии и начальник отдела охраны колонии признаны виновными в превышении служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины). Их приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Начальник отдела охраны освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 3 года.
Также правоохранители лишены звания подполковник.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года служащие безосновательно применили к осужденной на то время Тимошенко физическое насилие с целью принудительной доставки ее в больницу. В результате противоправных действий правоохранителей пострадавшей были нанесены легкие телесные повреждения.