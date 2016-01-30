КГГА: Президент согласовал кандидатуру первого заместителя Кличко (документ)

Руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко опубликовал на своей странице в Фейсбук документ, подписанный Президентом Украины, в котором говорится о том, что кандидатура Геннадия Плиса согласована на должность первого заместителя председателя КГГА.

"Информируем, что Ваше предложение о назначении Плиса Геннадия Владимировича на должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации согласована", - говорится в сообщении, адресованном Президентом Украины Петром Порошенко председателю КГГА Виталию Кличко.

Также Бондаренко сообщил, что киевский городской голова во время назначения Геннадия Плиса на должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации действовал исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

"Согласно статье 16 Закона Украины «О столице Украины – город-герой Киев» первый заместитель и заместители председателя Киевской городской государственной администрации, полномочия которых касаются сферы исполнительной власти, назначаются на должности и освобождаются от должностей Киевским городским председателем по согласованию соответственно с Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины", - отметил чиновник.

"Более того, в соответствии с Порядком Кабинета Министров Украины представление вносится Киевским городским головой Кабинету Министров Украины - в отношении заместителей председателя и заместителя председателя – руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации, полномочия которых касаются сферы исполнительной власти", - сообщил он, подчеркнув, что должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации в данном перечне отсутствует.