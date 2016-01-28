В "Народном фронте" считают, что Рада может не проголосовать против телепродукта страны-агрессора

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства)" (№2766) и позиции против него.

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"Понятно, что против него есть... Если у нас телеканал "Интер" спокойно работает, и все эти очередные и другие ребята, конечно, будут против. Потому что на этом теряются деньги и теряются связи с Москвой", - сказал депутат.

Он добавил, что не видит такой ситуации, в которой парламент может не проголосовать за этот закон в целом. "Ну как вот: парламент взял и провалил закон, который должен бороться с российской пропагандой?" - отметил парламентарий.

На вопрос, может не хватить в парламенте голосов для принятия закона в целом, Высоцкий ответил: "Я не понимаю, как Верховная Рада будет объяснять, что эти люди, которые не проголосовали, что они не проголосовали против телепродукта агрессора... Я считаю, что закон будет принят. Если нет - будем разбираться".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно определения передач европейского производства)" (№2766).

Тогда председатель парламентского комитета Виктория Сюмар отметила, что на сегодня "под европейскими программами в украинском законодательстве предусматриваются программы европейского производства и российского производства".

"В этом законе мы предлагаем очень простую норму - чтобы считались европейскими украинские программы, программы действительно производства тех стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном вещании", - сказала Сюмар.

Она подчеркнула, что Россия не ратифицировала эту конвенцию, потому что "не хочет брать на себя обязательства, которые берут на себя европейские вещатели, и воплощать их в жизнь".

По словам Сюмар, "мы исключаем Россию из перечня фактически европейских вещателей в этом случае".