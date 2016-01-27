В БПП не исключают, что Ляшко может вернуться в коалицию

Лидер фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко не исключает, что фракция Радикальной партии может вернуться в коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания Совета коалиции.

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По его словам, на заседании определенное время присутствовал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

«Мы не исключаем того, что Олег Валерьевич может стать полноценным членом коалиции. Потому что сейчас он в странном состоянии: с одной стороны, его подпись все еще под коалиционным соглашением, он ее не отзывал, а с другой стороны, он заявил о выходе из коалиции», - сказал Луценко.

Он отметил, что статус «получлена» надо прекращать и необходимо определиться.

Отвечая на вопрос об условиях возврата Ляшко в коалицию, Луценко сказал, что никаких условий нет, необходимо лишь «исповедовать общие цели и совместно голосовать в зале Верховной Рады».

Депутат также отметил, что восстановление полноценного членства в коалиции необходимо для того, чтобы предлагать свои кандидатуры на министерские посты, ведь их получают только члены коалиции.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября прошлого года Ляшко заявил о выходе фракции Радикальной партии из коалиции и переходе ее в оппозицию к власти.

“Мы переходим в оппозицию к нынешнему курсу правительства, президенту и действующему парламентскому большинству. Я заявляю официальную нашу позицию - переход в оппозицию к нынешней власти”, - сказал Ляшко.