"Народный фронт" поддержит изменения в Конституцию в части децентрализации только после референдума − Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

"Фундаментальные изменения в Конституцию не могут решаться в кулуарах парламента или на переговорах в иностранных столицах. Сначала слово сказать должен народ Украины", − говорится в сообщении.

Поднимая вопрос, с кем должны обсуждаться изменения в Конституцию Аваков отметил, что прежде, чем просить советов у американцев, у немцев с французами и у Венецианской комиссии, нужно сначала "у народа Украины получить мандат на такие технические консультации и такой разговор".

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"Единственным условием голосования фракции «Народного фронта» по важнейшим вопросам Конституции Украины может быть вердикт референдума украинцев", - написал Аваков.

ВЛАСТЬ НАРОДА! Кому-то не понравилось обсуждать с народом конституцию? Растерялись от предложения Арсения по референд... Posted by Arsen Avakov on Sunday, January 24, 2016

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за проведение референдума по изменениям в Конституцию. Глава правительства подчеркнул, что референдум по Конституции и является «прямым народовластием в свободной и демократической стране, за которую мы боролись два года назад на Майдане и сейчас защищаем с оружием в руках».