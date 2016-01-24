"Оппозиционный блок" проголосует за изменения в Конституцию в части децентрализации - Бойко

Об этом лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил в эфире одного из телеканалов.

Он подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей возможно только в случае принятия изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. При этом Бойко добавил, что фракция готова голосовать за эти изменения.

Бойко считает, что изменения, которые касаются некоторых территорий Донбасса, «дают возможность принять в последующем законы, которые позволят политическим путем урегулировать конфликт».

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«Это для нас принципиально и, исходя из этого, мы рассматриваем и возможность голосования в этот раз», - сказал Бойко.

При этом лидер фракции «Оппозиционный блок» добавил, что есть много вопросов по префектам, «но для нас принципиальной является возможность реализовать те желания и чаяния людей всей нашей страны по завершению военного конфликта, а это возможно только в случае неукоснительного соблюдения Минских соглашений всеми сторонами».

Вместе с тем Бойко признал, что на сегодняшний день в парламенте нет необходимых 300 голосов для принятия изменений в Конституцию в части децентрализации.

«Пока голосов не хватает», - отметил он.

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По словам Бойко, всередине правящей коалиции ведется много споров по вопросу Донбасса.

«Неправильно, по нашему мнению, трактуется понятие по особому законодательству на этой территории - наши оппоненты думают, что это какой-то особый статус, но на самом деле особое законодательство просто позволяет урегулировать военный конфликт и вернуть эти территории, этих людей в Украину», - сказал Бойко.