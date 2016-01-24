Порошенко анонсировал увольнение 28 судей
За вынесение ими незаконных решений против активистов Майдана.
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал увольнение 28 судей за вынесение ими незаконных решений против активистов Майдана.
Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.
Порошенко напомнил, что недавно подписал указ об увольнении 4-х судей, включая Родиона Киреева, который в должности судьи Печерского райсуда Киева вынес незаконное решение по «газовому» делу против экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
«Мы сейчас готовим указ об увольнении еще 28 судей, которые совершили преступления - я могу называть вещи своими именами - во время принятия судебных решений в период Майдана, и за это должна быть ответственность, и судебная реформа является одним из первых приоритетов», - заявил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 19 января президент освободил от должностей четырех судей: Киреева; судью Червонозаводского райсуда Харькова Елену Васильеву, по решениям которой были привлечены к админответственности участники акций протеста 19 февраля 2014 года в Харькове; судью Оболонского райсуда Киева Виталия Литвинова за необоснованное решение в отношении активиста Євромайдана в январе 2014 года; а также судью Ленинского райсуда Луганска Алексея Золотарева, который в феврале 2013 года принял четыре неправовые решения относительно права собственности на трубопроводы.