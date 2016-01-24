Президент Украины Петр Порошенко анонсировал увольнение 28 судей за вынесение ими незаконных решений против активистов Майдана.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

Порошенко напомнил, что недавно подписал указ об увольнении 4-х судей, включая Родиона Киреева, который в должности судьи Печерского райсуда Киева вынес незаконное решение по «газовому» делу против экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Мы сейчас готовим указ об увольнении еще 28 судей, которые совершили преступления - я могу называть вещи своими именами - во время принятия судебных решений в период Майдана, и за это должна быть ответственность, и судебная реформа является одним из первых приоритетов», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 19 января президент освободил от должностей четырех судей: Киреева; судью Червонозаводского райсуда Харькова Елену Васильеву, по решениям которой были привлечены к админответственности участники акций протеста 19 февраля 2014 года в Харькове; судью Оболонского райсуда Киева Виталия Литвинова за необоснованное решение в отношении активиста Євромайдана в январе 2014 года; а также судью Ленинского райсуда Луганска Алексея Золотарева, который в феврале 2013 года принял четыре неправовые решения относительно права собственности на трубопроводы.