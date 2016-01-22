Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на расширение портфеля проектов от ЕБРР

Украина рассчитывает на расширения портфеля проектов, которые могут быть реализованы и профинансированы одним из основных кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщили в пресс-служба президента Украины, об этом Петр Порошенко сказал в ходе встречи с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти в рамках работы Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Порошенко поблагодарил главу ЕБРР за последовательную и мощную поддержку нашей страны и отметил ключевую роль этого банка во многих проектах, включая проекты по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этом контексте Порошенко пригласил главу ЕБРР посетить Украину в рамках мероприятий, приуроченных 30-летию аварии на ЧАЭС.

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В свою очередь Чакрабарти, заверил, что банк и дальше будет надежным партнером Украины в проведении реформ, в особенности в энергетическом секторе, банковской системе и борьбе с коррупцией.

«Мы ожидаем расширения портфеля проектов ЕБРР для развития общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры», - добавил Порошенко.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране. В 2015 году банк профинансировал в Украине порядка 30 проектов общей стоимостью 1 млрд евро.