Бютовцы говорят, что еще вся ночь впереди, и план был Яценюка сместить

Фракция БЮТ не будет ночевать в парламенте, а пробудет в зале до шести вечера, чтобы не допустить "ползучего переворота до конца сессии", и разойдутся. Об этом сообщил журналистам лидер фракции БЮТ в парламенте Иван Кириленко.

"Такой крайности не будет", - сказал депутат, которого цитирует корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, отвечая на вопрос, действительно ли депутаты от БЮТ собираются провести ночь в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос, начнется ли завтрашнее заседание с блокирования трибуны БЮТ, И.Кириленко сказал: "Ночь еще впереди, Арсений Петрович поехал Президента провожать - тоже, наверное, посоветуется, что делать, 225 – это 225, двое же от нас вышло (депутатов из коалиции – ред.)".

И.Кириленко также отметил, что, поскольку Председатель Верховной Рады А.Яценюк вечернего заседания официально не закрыл, сессия продолжается до 18 часов, и после 18:00 может быть только собрание депутатов. Отвечая на вопрос, что сейчас делают в сессионном зале депутаты от БЮТ, он сказал: "Мы сейчас завершаем пленарный день до 18 часов, после 18-ти может кто угодно зайти в зал - это уже называется депутатское собрание. Вы же слышали пресс-конференцию (Председателя ВР А.Яценюка - ред.), что уже был план его сместить, посадить временный президиум. Временный президиум - немедленная отставка правительства. Такой быстрый ползучий быстрый переворот сделать. Мы об этом знаем".