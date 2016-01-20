Ляшко: Рада не будет рассматривать изменения в Конституцию на следующей неделе

Об этом говорится на странице нардепа в Facebook.

"На Банковой принято решение не протягивать изменения в Конституцию на следующей сессионной неделе, поскольку отсутствуют необходимые 300 голосов депутатов", - написал Ляшко.

Читайте такжеГрызлов: Украина должна согласовать с боевиками поправки в Конституцию

"Благодаря позиции фракций Радикальной партии, Самопомочи и Батькивщины угроза отсрочена, но не ликвидирована. Власть не будет оставлять попыток собрать желаемое количество голосов", - считает нардеп.

За моєю інформацією, на Банковій прийнято рішення не протягувати зміни до Конституції наступного сесійного тижня, оскіль... Posted by Олег Ляшко on Tuesday, January 19, 2016

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Ляшко заявлял, что власть рассматривает вариант голосования изменений в Конституцию в тайном режиме. По словам Ляшко, «если будет такое голосование, то это будет такое надругательство над законом и правом, которого цивилизованный мир еще не видел».