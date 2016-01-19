На Кировоградщине задержали на взятке одного из руководителей райотдела полиции
16:59, 19 января 2016Политика
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В Кировоградской области Служба безопасности Украины задержала на взятке одного из руководителей Новгородковского райотдела полиции.
На Кировоградщине СБУ задержала на взятке полицейского / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-центр СБУ, полицейский требовал 10 тысяч гривень от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу.
Сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области задокументировали факт получения взятки на карточный счет злоумышленника.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия в отношении взяточника продолжаются, решается вопрос об объявлении ему подозрения.
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