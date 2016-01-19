На Кировоградщине задержали на взятке одного из руководителей райотдела полиции

Как сообщает пресс-центр СБУ, полицейский требовал 10 тысяч гривень от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений другому лицу.

Сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области задокументировали факт получения взятки на карточный счет злоумышленника.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия в отношении взяточника продолжаются, решается вопрос об объявлении ему подозрения.