В МВД отреагировали на угрозы якобы "бойцов "Азова" в адрес Нидерландов

Об этом шла речь сегодня, 19 января, во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, народного депутата Украины и первого командира полка НГУ "Азов" Андрея Билецкого с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды в Украине Кейсом Кломпенхаувером, говорится на сайте МВД.

Согласно сообщению, украинская сторона опровергла причастность бойцов полка Национальной гвардии Украины "Азов" к информации относительно угроз в адрес граждан Королевства Нидерланды.

Народный депутат Украины Андрей Билецкий отметил, что запись обращения якобы от имени бойцов полка является "спектаклем" и фейком, сделанным чрезвычайно некачественно. Вооружение и обмундирование бойцов не соответствуют установленным образцам и является бутафорской имитацией.

"Безусловно, обидно для бойцов, что их используют в таком свете для российской пропаганды в Европе", – подчеркнул Белецкий.

Также, как отмечается, свою причастность к нему отрицают и сами бойцы полка, распространив соответствующее видеозаявление.

По словам директора Департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, это видеообращение от имени якобы "бойцов полка "Азов" является провокацией, направленной на подбуривание антиукраинских настроений за рубежом".

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Аваков и Белецкий на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерланды категорически отрицали причастность бойцов полка НГУ "Азов" до этого "обращения".

"Поскольку в апреле 2016 года в Нидерландах состоится референдум по поводу того, одобрять Ассоциацию Украины с ЕС, эти информационные провокации являются непременной составляющей мощной гибридной войны РФ против Украины, которая в данном случае направлена на формирование у голландцев ошибочного представления об Украине и о бойцах-добровольцах", - отметили в МВД.

Как сообщал УНИАН, ранее в YouTube появилось видео, где люди в масках, которые выдали себя за "Азов", угрожают гражданам Нидерландов терактами в случае, если государство не ратифицирует Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Неизвестные на видео также сжигают флаг Нидерландов.

В то же время, в полку "Азов" сразу сообщили, что видео – "фейк" и указали, что внешний вид и форма одежды людей на видео отличается от "азовцев".

Как известно, в апреле в Нидерландах пройдет референдум, на который выносится вопрос: вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?