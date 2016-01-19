Под новые украинские санкции попадут российские кетчупы и бытовая химия - СМИ

Об этом сообщили два источника в украинском правительстве, пишет Европейская правда.

По словам собеседников, если сейчас ограничения включают лишь экспорт российских соусов, то теперь они будут дополнены кетчупами.

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Также к ввозу запрещены российские шампуни и гели для душа. Эту группу планируют расширить практически всеми наименованиями товаров бытовой химии.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что уже в эту среду Кабмин рассмотрит новые иски против российского экспорта.

Между тем, по словам источников, окончательный список не утвержден и может быть дополнен.