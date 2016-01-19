Под новые украинские санкции попадут российские кетчупы и бытовая химия - СМИ
15:01, 19 января 2016Политика
1030
Украина планирует расширить контрограничения против экспорта российских товаров, включив туда кетчупы и обширную группу бытовой химии.
Окончательный список не утвержден и может быть дополнен / topnews.ru
Об этом сообщили два источника в украинском правительстве, пишет Европейская правда.
По словам собеседников, если сейчас ограничения включают лишь экспорт российских соусов, то теперь они будут дополнены кетчупами.
Читайте такжеПорошенко: Россия заплатила за агрессию экономическим кризисом
Также к ввозу запрещены российские шампуни и гели для душа. Эту группу планируют расширить практически всеми наименованиями товаров бытовой химии.
Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что уже в эту среду Кабмин рассмотрит новые иски против российского экспорта.
Между тем, по словам источников, окончательный список не утвержден и может быть дополнен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter