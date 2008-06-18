Тимошенко думает, что предателю из ее фракции "грустно и одиноко"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что работа Верховной Рады заблокирована из-за политических амбиций фракций Партии регионов и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Они (Партия регионов и Блок Литвина) так красиво декларировали, что будут работать на благо народа, а когда нужно голосовать законопроекты на благо народа, то их политические амбиции, к сожалению, уничтожают работу ВР», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер отметила, что ей хотелось бы, чтобы и партнеры БЮТ по демократической коалиции были единой командой, а не создавали препятствия для самих себя.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает сложным прогнозировать, когда будет эффективной работа Верховной Рады. «Сложно сказать, но в этом бурлящем политическом пространстве правительство и фракция БЮТ в парламенте останутся средой стабильности, последовательности и гарантом выполнения тех обязательств, которые наша команда брала на себя перед выборами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она не стала комментировать возможность выхода из состава коалиции других депутатов от БЮТ.

«Этому политическому предателю (Игорю РЫБАКОВУ, вышедшему из коалиции – УНИАН) грустно и одиноко. Я хочу напомнить, что он не одинок – у него еще есть Брут – БУТ (член НУ-НС Юрий БУТ, также заявивший о выходе из коалиции – УНИАН). Я думаю, что их двоих достаточно, чтобы они друг другу могли пояснять весь уровень морального падения, и я думаю, что им дополнительно в эту команду никого не нужно», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.