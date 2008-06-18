Довгий сравнил Луценко с бегемотом, который застрял в болоте

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ называет заявления министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о своем вызове на допрос «очередой неудачной попыткой обратить на себя внимание, поскольку как обанкротившийся политик он перестал быть интересным общественности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, во время «горячей линии» в «Комсомольской правде в Украине» О.ДОВГИЙ сказал, что «всем очевидно, что эти заявления носят исключительно политический характер и не касаются непосредственной деятельности его как министра внутренних дел».

«Убежден, что за заявлениями ЛУЦЕНКО, кроме желания отвлечь внимание от того, что он не может эффективно руководить своим ведомством, стоит также личная ревность, - сказал секретарь Киевсовета. - Ведь политическая сила, которую ему доверили возглавить на киевских выборах, с треском провалила экзамен перед избирателями».

«Убежден, что Юрий ЛУЦЕНКО – это политическое прошлое. И любые попытки тянуть его в политическое будущее априори обречены на провал. Другими словами, перефразируя известного классика, можно сказать: «Бесперспективная это работа – из болота тащить бегемота», - сказал О.ДОВГИЙ.