Стороны конфликта

Россия продолжает педалировать тему «гражданской войны» в Украине и необходимости «прямого диалога» с марионетками Кремля на Донбассе. Вот и новый представитель страны-агрессора Российской федерации в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов в интервью российским СМИ заявил, что сторон переговоров «всего две: это Донбасс и Киев».

В понимании Грызлова (читай – Путина) Россия – лишь посредник, как Германия и Франция, в разрешении внутреннего украинского конфликта. Во всяком случае, таковым хочет казаться и всячески продвигает этот тезис в информационное поле (не только постсоветского пространства). Главный посыл при этом – продолжение минских встреч как поиск «компромисса» между придуманным в Москве «народом Донбасса» и его «представителями» и Киевом.

Миссия ОБСЕ ежедневно выдает на-гора информацию о фиксировании нарушений режима тишины со стороны подконтрольных Москве боевиков.

Именно поэтому Грызлов повторил давно заезженную мантру роспропаганды об украинских добровольческих батальонах, нарушающих на востоке Украины «режим тишины». Не особо заботясь о правдивости данных высказываний, ибо никаких добробатов не существует (они вошли либо в состав структуры МВД, либо в Минобороны). А наблюдательная миссия ОБСЕ ежедневно выдает на-гора информацию о фиксировании нарушений режима тишины со стороны подконтрольных Москве боевиков и информирует об этом представителей переговоров в Минске.

Именно поэтому Грызлов интерпретирует хотелки Путина о необходимости «согласования» конституционных изменений и закона о выборах с «представителями Донбасса», не вдаваясь в нюансы украинского законотворчества и забывая, что еще в ноябре 2014 года именно эти «представители» уже проводили свои «выборы», ни с кем этого не согласовывая. Чем и сорвали Минск-1. И, к слову, Россия, которая, по словам Грызлова, прилагает «титанические усилия по спасению и поддержке» русскоязычного населения украинского Донбасса, этих «выборов» не признала.

Кроме того, любопытно, что российские официальные лица, в том числе, представители трехсторонних переговоров в Минске, наигранно наивно обходят тему антироссийских санкций. Неужели, если Россия действительно не участник конфликта, а только лишь сторона-посредник, помогающая Киеву установить диалог с Донецком и Луганском, ни у кого не возникает логического вопроса: почему санкции введены именно против РФ?

Собственно, если и говорить о сокращении количества переговорщиков, то их, и правда, двое. Это Россия – оккупант и агрессор, страстно желающий избавиться от западных санкций, при этом, не оставив Украину в покое, продолжить дестабилизировать Донбасс, Крым, а, если получится, и другие «русскоязычные» регионы. И Украина – ставшая жертвой неуемных имперских аппетитов РФ и ожидающая поддержки запада в борьбе против агрессора.

«Говорящие головы» Путина пока еще не подхватили в своих публичных выступлениях идею о примирении двух «братских» народов.

Не удивительно, что в этой ситуации Москва не готова признать, что Минск-2 – мертворожденное соглашение, которое не выполняется ни по одному из пунктов. Поскольку это будет означать новые переговоры, в которых, чем черт не шутит, Россия примет участие уже в качестве официальной стороны конфликта. «Говорящие головы» Путина пока еще не подхватили в своих публичных выступлениях уже набившую оскомину в социальных сетях идею о примирении двух «братских» народов. Но, судя по тому, как они из кожи вон лезут, чтобы превратиться из агрессоров в миротворцев, выступая посредниками между «Киевом и Донбассом», этот день не за горами.

Татьяна Урбанская