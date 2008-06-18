Ющенко обвинил Тимошенко в консервировании нечестной приватизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказал собственные предложения к проекту Государственной программы приватизации на 2008-2012 годы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, предложения были высказаны в письме к Верховной Раде Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает чрезвычайную важность рассмотрения в парламенте проекта Государственной программы приватизации на 2008-2012 годы.

По мнению главы государства, процесс приватизации в Украине происходит в несовершенном правовом поле. “Фактически мы работаем по Государственной программе приватизации 2000-2002 годов, которая давно потеряла актуальность и не отвечает требованиям настоящего. Вследствие этого возможны решения о приватизации стратегических предприятий неконкурентным путем или по заниженной стоимости”, - отмечается в сообщении.

Президент Украины считает опасным тот факт, что основным критерием для определения целесообразности приватизации объектов государственной собственности является объем средств для финансирования дефицита государственного бюджета, а не стратегические интересы государства, в частности аспекты национальной безопасности.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что Украина нуждается в современной эффективной модели приватизации. Ее основа предусмотрена в Концептуальных основах реализации национальных интересов в сфере приватизации, утвержденных решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года. Однако правительством это решение выполнено не в полной мере.

Принципиальным, по мнению Президента, является то, что разработанные правительством и внесенные в парламент законопроекты консервируют старые механизмы приватизации.

Поэтому сегодня глава государства в письме к Верховной Раде высказал свои предостережения по поводу отмеченных законопроектов и предоставил предложения к Государственной программе приватизации. Это касается перехода от фискальной к инвестиционной модели приватизации, особенностей приватизации предприятий-монополистов, научно-исследовательских учреждений, градообразующих предприятий, усовершенствования послеприватизационной политики государства.

Украине нужен системный, прозрачный и продуманный план действий в сфере приватизации. Поэтому глава государства в очередной раз отмечает, что программу приватизации необходимо обстоятельно доработать с учетом всех высказанных замечаний и предложений.