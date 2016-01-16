В Украину приедут спецпосланники канцлера Германии и президента Франции
15:24, 16 января 2016Политика
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18-19 января Украину посетят специальные посланники федерального канцлера Германии Кристоф Хойсген и президента Франции Жак Одибер.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Визит состоится в развитие договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, который состоялся 13 января.
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Во время встреч планируется обсуждение путей интенсификации выполнения Минских договоренностей, в частности полного прекращения огня со стороны боевиков, отвод Россией тяжелого вооружения и освобождения всех заложников.
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