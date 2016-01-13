Порошенко, Меркель и Олланд договорились продолжить контакты на следующей неделе
18:18, 13 января 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время сегодняшнего телефонного разговора договорились продолжить контакты на следующей неделе.
Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом / president.gov.ua
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.
В ходе разговора Порошенко подчеркнул недопустимость нарушения режима прекращения огня российскими боевиками и недопуска наблюдателей ОБСЕ на объекты на оккупированной территории и неконтролируемом участке украинско-российской границы.
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«Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд договорились продолжить контакты на следующей неделе», - отмечают в пресс-службе.
Кроме того, Порошенко выразил соболезнования канцлеру Меркель в связи с гибелью граждан Германии в результате теракта в Стамбуле 12 января.
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