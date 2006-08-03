Черноморский судостроительный завод внедряет ноу-хау в подготовке кадров

ОАО ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) приступило к внедрению Комплексной программы по набору, подготовке и повышению квалификации кадров предприятия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАХК «ЧСЗ».

В сообщении отмечается, что такая программа была разработана с целью повышения конкурентоспособности ГАХК «ЧСЗ» на рынке судостроения и судоремонта

При этом отмечено, что ЧСЗ, впервые среди отечественных судостроительных заводов, начал внедрение такой программы.

Так, в частности, в июле 60 выпускников Николаевского профессионального судостроительного лицея по специальности сборщик корпусов металлических судов и электросварщик уже приступили к работе в корпусных цехах ГАХК «ЧСЗ».

Вместе с тем, в сообщении сказано, что в рамках программы проводится целенаправленная подготовительная работа по возвращению на предприятие бывших, хорошо себя зарекомендовавших работников. Составлен банк данных высококвалифицированных работников по каждому производственному цеху. Для их привлечения разработаны современные рыночные системы оплаты труда и социальных гарантий.

«Привлечение на предприятие молодых специалистов позволит омолодить персонал основных производственных направлений и обеспечить производство высококвалифицированными кадрами, прежде всего рабочих специальностей», - сказано в сообщении пресс-службы ЧСЗ.

По данным пресс-службы, за последние два года на предприятие было принято на работу более 250 работников в возрасте до 30 лет, из них 64 - молодые специалисты, выпускники высших учебных заведений Украины.

«Взяв курс на кадровое обновление предприятия, мы стремимся стимулировать экономическое и социальное развитие завода, а также восполнить дефицит кадров для украинского судостроения», - цитирует пресс-служба директора по кадрам ГАХК «ЧСЗ» Анатолия ГРУЗИНА.

Также в сообщении сказано, что уникальным направлением в рамках Программы является обучение с обеспечением проживания и питания за счет предприятия 30-ти молодых людей из сельской местности Николаевской области. Пройдя конкурсный отбор, они получили уникальную возможность освоить специальность сборщиков-сварщиков корпусных металлических судов с последующим трудоустройством. Средняя заработная плата у рабочих данной специальности достигает сегодня на предприятии 2,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Более чем 80% продукции ЧСЗ идет на экспорт.