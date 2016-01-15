Корбана выписали из Института Амосова и перевели в СИЗО СБУ - пресс-служба "УКРОПа"

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

"Геннадия Корбана сегодня утром выписали из Института Амосова и перевели в Следственный изолятор СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве", - подчеркнула Кравчук.

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Как отметила руководитель пресс-службы партии, "врачи рекомендуют Корбану находиться под медицинским наблюдением, и в случае плохого самочувствия он снова может быть госпитализирован".

Как сообщал УНИАН, адвокаты Корбана дважды во время судебного разбирательства в Апелляционном суде Киева их жалобы на решение Днепровского районного суда столицы о содержании лидера «УКРОПа» под стражей 5 и 13 января заявляли, что их подзащитный находится на лечении в институте Амосова.

13 января Апелляционный суд перенес на 22 января рассмотрение жалобы на решение о содержании Корбана под стражей.

Судья Денис Масенко постановил обратиться в Киевское городское бюро судебно-медицинских экспертиз для предоставления заключения о состоянии здоровья Корбана.

Лидеру «УКРОПа» 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование.