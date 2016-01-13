Корбан остается на лечении в институте Амосова - адвокат
Лидер партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан продолжает находиться на лечении в институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. Амосова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом его адвокат Оксана Томчук сообщила журналистам после судебного заседания в Апелляционном суде Киева.
"Действия относительно содержания нашего подзащитного и его принудительного этапирования на судебные заседания в Днепровский районный суд очень негативно отразились на его здоровье, поэтому он уже с 25 числа (декабря) находится в стационаре. Его до сих пор не выписали, что свидетельствует о том, что состояние его здоровья значительно хуже, чем в нормальной ситуации", - сказала защитник.
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По ее словам, Геннадий Корбан сейчас находится в институте им. Амосова.
Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд перенес на 22 января рассмотрение жалобы на решение о содержании Корбана под стражей.
Судья Денис Масенко принял решение направить в Государственную судебную администрацию запрос относительно соответствия имеющегося оборудования в зале судебных заседаний нормам Европейской конвенции по защите прав человека.
Этот вопрос касается обращения стороны защиты о том, чтобы освободить Корбана из металлической клетки в зале суда и дать возможность участвовать в заседании за одним столом вместе с адвокатами.
Также судья постановил обратиться в Киевское городское бюро судебно-медицинских экспертиз для предоставления заключения о состоянии здоровья Корбана.