Корбан остается на лечении в институте Амосова - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом его адвокат Оксана Томчук сообщила журналистам после судебного заседания в Апелляционном суде Киева.

"Действия относительно содержания нашего подзащитного и его принудительного этапирования на судебные заседания в Днепровский районный суд очень негативно отразились на его здоровье, поэтому он уже с 25 числа (декабря) находится в стационаре. Его до сих пор не выписали, что свидетельствует о том, что состояние его здоровья значительно хуже, чем в нормальной ситуации", - сказала защитник.

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По ее словам, Геннадий Корбан сейчас находится в институте им. Амосова.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд перенес на 22 января рассмотрение жалобы на решение о содержании Корбана под стражей.

Судья Денис Масенко принял решение направить в Государственную судебную администрацию запрос относительно соответствия имеющегося оборудования в зале судебных заседаний нормам Европейской конвенции по защите прав человека.

Этот вопрос касается обращения стороны защиты о том, чтобы освободить Корбана из металлической клетки в зале суда и дать возможность участвовать в заседании за одним столом вместе с адвокатами.

Также судья постановил обратиться в Киевское городское бюро судебно-медицинских экспертиз для предоставления заключения о состоянии здоровья Корбана.