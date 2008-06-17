В Черниговской области издадут областной том книги памяти жертв Голодомора

В Черниговской области в этом году увидит мир областной том Национальной книги памяти жертв Голодомора. Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель председателя ОГА Георгий ЧЕРНЫШ.

"Это событие станет венцом более чем десятилетнего труда десятков людей", - сказал он.

По его словам, одним из приоритетных направлений деятельности облгосадминистрации, определенных в указе главы государства, стала организационная работа по сбору свидетельств очевидцев Голодомора.

Так, в Черниговской области на протяжении 2007 – 2008 лет было опрошено свыше 100 тыс. человек старше 75 лет. Их свидетельства задокументированы в анкетах, утвержденных областной научно-поисковой рабочей группой.

На сегодня в регионе уже собрано 26 тыс. 710 свидетельств очевидцев Голодомора 1932-1933 годов. Из них свыше 25 тыс. переданы на хранение в фонды Государственного архива Черниговской области. Кроме того, проведена работа по аудио- и видеозаписи воспоминаний свидетелей тех событий. Записаны воспоминания 100 свидетелей. Местные искатели также отсняли три документальных фильма о событиях тех лет в Щорском, Козелецком и Репкинском районах.

В то же время Г.ЧЕРНЫШ сообщил, что на протяжении 1993–2006 годов в области было 44 памятных знака жертвам Голодомора, в 2007 году были установлены еще 63 памятных знака в наиболее пострадавших населенных пунктах области. В 2008 году к ним должны прибавиться 118 памятников и памятных знаков. Из них 59 установят силами местных общин и столько же – за счет централизованного изготовления.