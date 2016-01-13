Украина в условиях войны значительно отстает по уровню милитаризации от России и НАТО - Пашинский

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

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"Есть такой параметр - количество военных на тысячу человек населения. В РФ на тысячу человек - 8,3 являются военнослужащими. Штатная численность российской армии 2 млн человек. В Украине этот параметр - 2,3 военнослужащих. Чтобы было более понятно, в Словакии, которая ни с кем не воюет и член НАТО, этот показатель - 3,4 военнослужащих, в Польше - 3,3. То есть страны, которые не воюют, по сути более милитаризованы, чем Украина, которая воюет", - сказал Пашинский.

Кроме того, он добавил, что военный бюджет Украины на этот год в 16 раз меньше аналогичного показателя РФ.

"Мы на 16% увеличили финансирование сегмента ВСУ... Фактически мы добавили к показателям прошлого года 15 млрд грн. Много это или мало? С точки зрения нашего бюджета это, конечно, много. Но если сравнивать с тем же бюджетом Российской Федерации, то даже несмотря, что у них падение ВВП и бюджетный коллапс, их оборонный бюджет увеличен. На следующий год они запланировали бюджет в $50 млрд. Наш бюджет чуть больше $3 млрд, то есть почти в 16 раз меньше, чем в Российской Федерации", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря указом президента Петра Порошенко "О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об оборонном бюджете страны на 2016 год" Кабинету министров было рекомендовано предусмотреть в госбюджете на 2016 год объем расходов на укрепление обороноспособности государства в размере 5% ВВП или не менее 100 млрд грн.

Согласно бюджету Украины на 2016 год, финансирование оборонного сектора страны составило более 110 млрд грн. В частности, бюджеты Минобороны и МВД были увеличены на 21% - до 55,6 млрд грн и 40,8 млрд грн, соответственно.