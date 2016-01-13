УКРОП займется кадровыми назначениями в Днепропетровском горсовете на ближайшем заседании
13:16, 13 января 2016Политика
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На ближайшем заседании политического совета партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» будет рассмотрен вопрос о кадровых назначениях в Днепропетровском городском совете
Фото УНИАН
Об этом на своей странице в сети Facebook написал руководитель секретариата партии Денис Борисенко.
«Этот вопрос будет внесен в повестку дня заседания, которое состоится на этой неделе», – написал он.
Денис Борисенко также отметил, что политсовет УКРОПа даст оценку политическим репрессиям и уголовному преследованию Геннадия Корбана.
Напомним, что 12 января мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил, что принял решение назначить на должность своего заместителя представительницу «Оппозиционного блока» Светлану Епифанцеву.
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