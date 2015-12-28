В Кремле прокомментировали назначение Грызлова в контактную группу по Донбассу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Постоянные члены Совбеза - это люди, которые непосредственно, на регулярной основе принимают участие в процессе обсуждения основных направлений политики, выработке этих основных направлений и реализации. Вовлеченность Грызлова во все эти процессы, как лучших постоянных членов Совбеза, была максимальная, и конечно, его подключение к работе в Контактную группу - это такое существенное повышение уровня и, опять же, показательное укрепление нашего ответственного присутствия в работе», - пояснил Песков.

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По его мнению, реализация Минских соглашений находится в плачевном состоянии. Песков отметил, что, назначив Грызлова, российская сторона намерена повысить свой уровень представительства. «Россия, повысив уровень, укрепив таким образом свое представительство в рабочей Контактной группе, еще раз подчеркивает то значение, которое она уделяет имплементации Минских договоренностей, несмотря на то, что дело с реализацией этого документа, к сожалению, сейчас находится в весьма плачевном состоянии», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сначала представителем РФ в Контактной группе был Михаил Зурабов, Путин сменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Запад требует от РФ выполнения Минских договоренностей, главные из которых – прекращение огня, вывод войск с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, передача пленных, возврат Украине контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе.