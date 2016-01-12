Назарбаев призвал к компромиссу и снятию напряженности между Украиной и Россией

Об этом сообщила во вторник пресс-служба казахстанского президента.

"Главы двух государств обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в новых условиях использования альтернативных путей торговли. Также состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины. Президент Казахстана призвал к компромиссу в решении конфликта и снятию напряженности между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

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Кроме того, сказано, что Порошенко поблагодарил своего коллегу за теплый прием и переговоры во время его официального визита в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе президента Украины заявили, что во время телефонного разговора между главами двух государств речь шла о том, что Казахстан настроен не допустить дискриминационных мер в торговле с Украиной.

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