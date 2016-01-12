Ситуация в зоне АТО опять обострилась, за сутки - 35 обстрелов

Об этом говорится в сообщении штаба АТО.

"Под Донецком опять под огонь захватчиков из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали Пески, Опытное, Авдеевка, несколько севернее - Верхнеторецкое. Наши позиции возле Марьинки бандиты обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, а возле Красногоровки по направлению оккупированной Старомихайловки работал вражеский снайпер. Применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, оккупанты пытались спровоцировать наших защитников на открытие ответного огня в районе Новгородского, Зайцевого и Майорская, которые расположены севернее Горловки", - говорится в сообщении.

Читайте также"Мы выстояли": Порошенко увидел стабилизацию обстановки в зоне АТО в 2015 году

Неподалеку Светлодарска, зафиксировано применение боевиками крупнокалиберных пулеметов и снайперов возле Луганского, пишут в пресс-центре.

"На том же участке, вблизи Семигорья, произошло боевое столкновение. В результате короткого боя с применением стрелкового оружия наши бойцы отбросили нападавших на исходный рубеж. Недалеко от Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей, оккупанты пристреливали 82-мм миномет. И снова неспокойно на самой Луганщине. Поздно вечером по опорным пунктам украинских подразделений возле Крымского организованные преступные группировки открыли огонь из гранатометов, а также минометов калибра 120 мм, применение которых запрещено предварительными договоренностями о деэскалации конфликта", - отметили в штабе.