Праздничная "тишина" в зоне АТО: боевики накрывают огнем из гранатометов и стрелкового оружия

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Так, вчера под вечер из стрелкового оружия и гранатометов боевики дважды прицельно обстреляли позиции украинских военных в районе Широкино, что неподалеку от Мариуполя.

"С наступлением темного времени суток оккупанты вели неприцельный огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, которые героически удерживают один из объектов угледобывающей промышленности, известный в народе как "шахта Бутовка", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, на пересечении Донецкой и Луганской областей наемники Кремля из стрелкового оружия неприцельно обстреляли украинские позиции южнее Троицкого. А неподалеку Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов били в сторону наших позиций, расположенных в районе Луганского.

"С начала этих суток боевики НВФ уже четыре раза открывали огонь в направлении украинских воинов. Все севернее временно оккупированной Горловки – у н.п. Новгородское, используя исключительно стрелковое оружие", - подчеркнули в пресс-центре АТО.