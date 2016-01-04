Праздничная "тишина" в зоне АТО: боевики накрывают огнем из гранатометов и стрелкового оружия
За прошедшие сутки, 3 января, бандиты контролируемых властями РФ незаконных вооруженных группировок 11 раз применяли оружие против украинских воинов.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Так, вчера под вечер из стрелкового оружия и гранатометов боевики дважды прицельно обстреляли позиции украинских военных в районе Широкино, что неподалеку от Мариуполя.
"С наступлением темного времени суток оккупанты вели неприцельный огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, которые героически удерживают один из объектов угледобывающей промышленности, известный в народе как "шахта Бутовка", - говорится в сообщении штаба.
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Кроме того, на пересечении Донецкой и Луганской областей наемники Кремля из стрелкового оружия неприцельно обстреляли украинские позиции южнее Троицкого. А неподалеку Светлодарска из крупнокалиберных пулеметов били в сторону наших позиций, расположенных в районе Луганского.
"С начала этих суток боевики НВФ уже четыре раза открывали огонь в направлении украинских воинов. Все севернее временно оккупированной Горловки – у н.п. Новгородское, используя исключительно стрелковое оружие", - подчеркнули в пресс-центре АТО.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 6.00 час 4 января 2016 года:Тенденция к снижению количества вооруженных прово...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО3 января 2016 г.