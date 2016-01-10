В интернете появился документальный фильм о влиянии Кремля на президента Чехии

В описании к видео на странице Радио Свобода в Youtube указывается, что это история единственного президента в Евросоюзе, который публично поддержал Кремль после аннексии Крыма, назвал российскую агрессию в Украине «гражданской войной», а украинцев – «бандеровцами».

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"Одни бунтуют против него и забрасывают слабость к рюмке. Другие – поддерживают еще больше, а общий его рейтинг растет", - отмечается в сообщении.