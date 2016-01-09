Бывший еврокомиссар Фюле считает, что Минские соглашения выполняются

Об этом он сказал 8 января в эфире чешского общественно-правового канала Česká televize, передает Deutsche Welle.

"Украинская экономика снова начала набирать дыхание, бои на востоке страны утихли, а Минские соглашения медленно выполняются", - заявил дипломат.

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В то же время, по мнению чешского политика, в 2016 году перед украинским правительством по-прежнему стоят "другие жизненно важные задачи - особенно деолигархизация, децентрализация и борьба с коррупцией".

Фюле также напомнил, что с 1 января вступило в силу соглашение о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины с Евросоюзом.

Решение украинского кризиса должно стать позитивным сдвигом для Европы, уверен бывший еврокомиссар.

Фюле занимал пост комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства с 2010 по 2014 год, будучи одним из главных ответственных лиц по подготовке договора об Ассоциации Украина-ЕС.