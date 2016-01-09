Президент Польши отменил решение предшественника о назначении посла в Украине
Президент Анджей Дуда также отменил постановление об отзыве Генрика Литвина с должности посла в Киеве.
Об этом сообщает Польское радио.
Президент Польши Анджей Дуда отменил постановление своего предшественника Бронислава Коморовского об отзыве Генрика Литвина с должности посла Республики Польша в Украине.
Также глава государства отменил постановление о назначении новым послом в Киеве Марчина Войцеховского - бывшего пресс-секретаря МИД.
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Соответствующие постановления были 8 января опубликованы в «Польском мониторе». Кроме того, с должности Посла Польши в Испании и Андорре отозван Томаш Арабский.
Ранее УНИАН сообщал, что Марчин Войцеховский будет назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине.
Генрик Литвин находится на посту посла Польши в Украине с 2011 года.