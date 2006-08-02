Ющенко проводит встречу с Януковичем и пригласил Мороза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил спикера парламента Александра МОРОЗА на встречу в Секретариат Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Верховной Раде Украины сообщил лидер парламентской фракции СПУ Василий ЦУШКО.

По его словам, А.МОРОЗ по телефону получил приглашение от Президента приехать в Секретариат. До этого в Секретариате проходила двусторонняя встреча В.ЮЩЕНКО с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, теперь к ним присоединится и спикер парламента А.МОРОЗ.