Командующим Силами спецопераций назначен генерал-майор Лунев - Муженко

Об этом на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"На аттестационной комиссии рассматривалось несколько кандидатур. Их было три. На высшей аттестационной комиссии осталось два кандидата. Один не смог присутствовать по состоянию здоровья и из-за его субъективной оценки своих возможностей.

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Остались две кандидатуры: генерал-майор Лунев и полковник Сергей Кривонос. Решением аттестационной комиссии был определен основным кандидатом генерал-майор Лунев, который назначен приказом министра обороны на эту должность", - заявил Муженко.