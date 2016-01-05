Командующим Силами спецопераций назначен генерал-майор Лунев - Муженко
20:17, 05 января 2016Политика
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Командующим Силами специальных операций назначен генерал-майор Игорь Лунев.
Игорь Лунев / censor.net.ua
Об этом на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.
"На аттестационной комиссии рассматривалось несколько кандидатур. Их было три. На высшей аттестационной комиссии осталось два кандидата. Один не смог присутствовать по состоянию здоровья и из-за его субъективной оценки своих возможностей.
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Остались две кандидатуры: генерал-майор Лунев и полковник Сергей Кривонос. Решением аттестационной комиссии был определен основным кандидатом генерал-майор Лунев, который назначен приказом министра обороны на эту должность", - заявил Муженко.
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