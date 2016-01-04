От российского эмбарго сильнее всех пострадали Литва, Польша и Эстония - СМИ

Об этом говорится в проекте ZN.UA "Похищение Европы", в рамках которого были проанализированы отношения России со странами ЕС.

Сильнее всех от российского эмбарго пострадали Литва, Польша и Эстония. Но именно эти страны находятся в авангарде жестких оппонентов Кремля. Именно они не только постоянно настаивали на необходимости продления санкций, но и неоднократно выступали за их усиление.

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Вильнюс и Таллинн - одни из немногих, кто предлагал своим партнерам по ЕС и НАТО предоставить Украине оружие. "Выбор прост - или вооружение Украине, или победа России", - говорил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Варшава предлагала отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и ввести эмбарго на покупку российского угля. А Вильнюс, несмотря на то, что Литва потеряла практически половину своего экспорта в Россию и возглавила список стран, наиболее пострадавших от российского эмбарго, устами своего президента Дали Грибаускайте отрицает возможность "предательства" Украины. "Сегодня предать украинский народ равносильно тому, что мы предаем себя, потому что после Украины мы будем следующими", - убеждена Грибаускайте.

И Литва, и Эстония сильно зависят от поставок российских энергоносителей. Поэтому похоже, что демонстративная лояльность к России не связана с "энергетической петлей на шее". Это подтверждает и пример "16-й республики" бывшего СССР – Болгарии. Она зависит от российского топлива не менее и остается одной из наиболее зависимых от РФ государств Евросоюза. Однако это не помешало Софии не только в жесткой форме осуждать действия России в Украине, а и "зарубить" три энергетических проекта Москвы.

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Зато лояльность к России демонстрируют Кипр, Греция, Австрия и Италия. Однако, если рассмотреть подробнее их причины для лояльности к Москве, то можно заметить, что в корне лежат именно обещания Кремля больших финансовых вливаний. К примеру, российская сторона щедро "окучивала" греческих популистов, которые находятся при власти. Москва воспользовалась антиамериканскими и антинемецкими настроениями Афин, чтобы продемонстрировать, что никакой объявленной Западом изоляции Кремля нет на самом деле.

Нежелание расставаться с теневыми миллионами российских богачей, широко распространенный антиамериканизм и евроскептицизм, а также нелюбовь к НАТО делают партнером Кремля в реализации его интересов в Европе еще и Австрию.

Италия же снискала славу противника санкций против России, поскольку неоднократно выступала за их смягчения или отмену. Причина такой позиции заключается в том, что премьер-министр страны Матео Ренци, задумываясь о следующих выборах и оглядываясь на довольно шаткую позицию своего критикуемого со всех сторон правительства, пытается получить поддержку у отечественного крупного бизнеса.