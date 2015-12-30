Порошенко заявил, что украинская армия за год существенно нарастила боевой состав

Украинская армия в течение 2015 года существенно нарастила боевой состав и продолжает модернизацию по стандартам НАТО.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военными - участниками антитеррористической операции в городе Северодонецк в Луганской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Президент подчеркнул необходимость дальнейшего реформирования сектора безопасности и обороны, модернизации Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО», - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что за год существенно наращен боевой состав, осуществлен переход от применения отдельных сводных подразделений к полноценным военным частям, объединенным в оперативные группировки.

Порошенко также отчитался о том, что в Минобороны начат ряд проектов в сфере закупок, управления государственными предприятиями, вещевого и продовольственного обеспечения, питания военнослужащих, а также обеспечение их жильем. Собственные квартиры в этом году получили более 1300 семей военнослужащих.

«Внедрение системы электронных закупок позволило ускорить процедуры торгов и сэкономить более 176 млн. грн. государственных средств», - отмечают в пресс-службе президента.

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Система вещевого обеспечения приводится к стандартам НАТО, отметил президент. В 2015 году введено в действие 13 новых стандартов вещевого обеспечения. В течение года войска получили почти сто тысяч бронежилетов, столько же кевларовых шлемов, 33 тысяч комплектов летних полевых костюмов, 216 тысяч утепленных курток, более ста тысяч спальных мешков. Разрабатываются новые нормы обеспечения вещевым имуществом, куда будут входить самые современные образцы боевого обмундирования и снаряжения.

Президент адресовал новогодние поздравления и волонтерам, которые сыграли значительную роль в этих преобразованиях.

Вместе с Верховным Главнокомандующим военных - участников АТО посетили все высшие военные руководители государства.