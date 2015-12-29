Изменения в Конституцию по децентрализации нужно рассмотреть до конца сессии - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

Спикер отметил, что эти изменения в Конституцию являются критически важными.

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"Они должны быть рассмотрены на этой сессии, до конца этой сессии", - сказал он и добавил, что по этому вопросу продолжатся политические консультации.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада одобрила в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент предварительно должен одобрить законопроект (в первом чтении) минимум 226 голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов депутатов.

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9 декабря в парламентском комитете по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца этой сессии (2 февраля) законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным.