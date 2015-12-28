Корбан пояснил, что он отказался от адвокатов только на время рассмотрения отвода судьи Чаусы
06:30, 28 декабря 2015Политика
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Лидер партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан пояснил, что он отказался от адвокатов только на время рассмотрения отвода судьи Днепровского районного суда Николаю Чауса.
Корбан отказался от адвокатов только на время рассмотрения отвода судьи Чаусы / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, после отказа судьи Оксаны Бирсы удовлетворить заявление об отводе судьи Чаусы, тот заявил о продолжении судебного заседания.
Судья Чаус обратился к Корбану и спросил, он отказался от своих адвокатов во всем судебном производстве, или только на время рассмотрения отвода.
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Корбан заявил, что только на время рассмотрения заявления об отводе судьи Чауса.
Сторона защиты вновь начала заявлять об отводе судьи Чауса.
Адвокат Алексей Шевчук требует снова установить субъектный состав участников судебного заседания.
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