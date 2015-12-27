В суд по делу Корбана вызвали полицию, чтобы сообщить о совершении преступления судьей Чаусом

Как передает корреспондент УНИАН, полицию он вызвал в Днепровском районном суде Киева.

"Я хочу сообщить вам о совершении преступления в Днепровском районном суде города Киева. Преступление совершил судья Николай Чаус... и группа прокуроров. Речь идет о вынесении заведомо неправосудных решений по делу Геннадия Олеговича Корбана. Я вас очень прошу сейчас вызвать сюда следственно-оперативную группу, не просто патрульных полицейских, так как очень серьезное дело ", - сказал по телефону Куприй во время вызова полиции по номеру 102.

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Куприй заявил, что будет требовать, чтобы следственно-оперативная группа допросила судью о вынесении неправомерных решений по делу Корбана.