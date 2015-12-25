Ждут реакции Порошенко: в Раде объяснили, почему до сих пор не прокомментировали оккупацию Коминтерново

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает ТСН.

"Президент является главнокомандующим страны. Мы не имеем права заниматься "отсебятиной", когда страна в войне, потому что это может быть провокация или то, что должны знать. Каждый должен нести свою ответственность", - сказал он.

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По словам депутата, ответственность парламента сейчас заключается в том, чтобы сделать стабильной ситуацию в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя.

Позже отмечалось, что контролируемые Россией боевики в захваченном поселке Коминтерново (вблизи Мариуполя) угрожают местному населению расправой и заставляют давать ложные показания против сил АТО.

Вчера стало известно, что силы АТО окончательно сорвали очередную масштабную провокацию пророссийских бандформирований в Коминтерново: боевики покинули населенный пункт и отвели всю технику и тяжелое вооружение.