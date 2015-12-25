Ждут реакции Порошенко: в Раде объяснили, почему до сих пор не прокомментировали оккупацию Коминтерново
Депутаты Верховной Рады до сих пор не сделали заявления по захвату боевиками Коминтерново, потому что ждут реакции президента Петра Порошенко.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает ТСН.
"Президент является главнокомандующим страны. Мы не имеем права заниматься "отсебятиной", когда страна в войне, потому что это может быть провокация или то, что должны знать. Каждый должен нести свою ответственность", - сказал он.
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По словам депутата, ответственность парламента сейчас заключается в том, чтобы сделать стабильной ситуацию в Украине.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, который расположен в "серой зоне" недалеко от Мариуполя.
Позже отмечалось, что контролируемые Россией боевики в захваченном поселке Коминтерново (вблизи Мариуполя) угрожают местному населению расправой и заставляют давать ложные показания против сил АТО.
Вчера стало известно, что силы АТО окончательно сорвали очередную масштабную провокацию пророссийских бандформирований в Коминтерново: боевики покинули населенный пункт и отвели всю технику и тяжелое вооружение.