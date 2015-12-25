Спустя год после покушения на Парубия в МВД назвали имена заказчика и исполнителя преступления

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникаций МВД Украины.

«Досудебным следствием установлено, что в 23.10 24 декабря 2014 года возле гостиницы «Киев» гражданин Российской Федерации В.Г.Соколенко, с целью убийства, бросил под ноги Парубия боевую гранату Ф-1. Только по счастливому стечению обстоятельств взрыв гранаты не привел к гибели вице-спикера ВР Украины, экс-секретаря СНБО», - отмечается в сообщении.

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Также в МВД проинформировали, что проведенными следственными (розыскными) мерами установлено, что заказчиком покушения на убийство Парубия может быть Шуляк, бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины (времен министра внутренних дел Захарченко), который сейчас скрывается от правосудия на территории Российской Федерации».

«Обвиняемые С.М.Коробов и Д.М.Соколовский подобрали исполнителя указанного преступления – гражданина РФ Соколенко, организовали его приезд в Киев и передвижение по городу. Коробов также прикрывал Соколенко во время непосредственного совершения преступления и пути его отхода. Еще 30 января 2015 года во время спецоперации МВД были задержаны соучастники преступления Соколовский и Коробов», - сообщили в МВД и отметили, что судебное разбирательство этого уголовного производства продолжается.