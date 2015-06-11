ГПУ сообщила о подозрении в дезертирстве экс-командующему внутренними войсками Шуляку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"9 июня сообщено о подозрении бывшему начальнику Главного управления, командующего внутренних войск МВД в совершении преступления, предусмотренной ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса, а именно - дезертирство", - сказал Горбатюк.

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По его словам, следствие установило, что 21 февраля 2014 года Шуляк отбыл в командировку в Восточный территориальный округ внутренних войск, однако ни к одной из частей этого округа не прибыл и на место несения службы не вернулся.

Кроме того, командировка Шуляка произошла по его устному сообщению. Приказа министра внутренних дел на командировку не было. Поэтому следствие считает, что в этих его действиях есть признаки дезертирства.

Также Горбатюк напомнил, что это уже второе подозрение, объявленное Шуляку. Ранее ему было сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, которые заключались в организации им незаконного противодействия протестным акциям во время Евромайдана.

Кроме того, Горбатюк отметил, что место пребывания Шуляка следствию доподлинно неизвестно, однако он может находиться или на территории Украины, или на территории Крыма.

Шуляк был командующим внутренних войск МВД с мая 2012 года по февраль 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в ГПУ сообщили, что ведомство объявило в розыск бывшего начальника Главного управления – командующего внутренних войск, однако не указали его фамилию.